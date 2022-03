La Société d’horticulture de Rivière-du-Loup reprend ses activités

La Société d’horticulture de Rivière-du-Loup (SHRDL) reprend ses activités avec la présentation d’une conférence en présentiel le mercredi 9 mars.

La SHRDL accueillera l’horticulteur Réal Dumoulin qui présentera la toute première conférence de la saison 2022 «Plantes de maison, culture et entretien» à l’auditorium Vidéotron du Musée du Bas-Saint-Laurent, au 300, rue Saint-Pierre à 19 h 30.

L’événement se tiendra en tout respect des mesures sanitaires en vigueur et seulement 50 places sont permises. Les détenteurs de cartes de membres sont priorisés. Le passeport vaccinal, la preuve d’identité et le port du masque sont obligatoires. La présentation est gratuite pour les membres et au coût de 10 $ pour les non-membres. Aucune réservation n’est nécessaire. Les personnes désirant renouveler leur abonnement pourront le faire quelques minutes avant la conférence.