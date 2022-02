Reprise des cours pour la session du printemps à la Piscine régionale des Basques

La piscine régionale des Basques renoue avec ses bonnes vieilles habitudes en proposant une session de cours variés dès ce printemps, à compter du 22 mars plus précisément. Les inscriptions en ligne débuteront le samedi 5 mars prochain dès 9 h.

Pour les cours destinés aux adultes, mentionnons entre autres le retour de l’aquaforme, l’aquajogging et le water-polo. Pour les plus jeunes, l’ensemble des cours de natation, tous niveaux confondus, reprennent également. Une nouvelle mesure est toutefois en vigueur pour les niveaux Junior 1 à 4, le parent devant accompagner l’enfant dans le bassin et participer à l’intégralité du cours considérant la distanciation physique de 2 mètres qui s‘applique même dans l’eau.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à l’un des cours offerts à la session du printemps, visitez le site web de la Ville de Trois-Pistoles au www.ville-trois- pistoles.ca/ . Vous pouvez également joindre les préposés de la piscine en composant le 418 851-4864 poste 1 ou en écrivant à [email protected] pistoles.ca .