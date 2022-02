Une mobilisation qui rayonne au Témiscouata!

Pour une 5e année consécutive, plusieurs municipalités du Témiscouata accompagnées de l’agente de concertation communautaire COSMOSS Témiscouata mobilisent leurs efforts pour offrir une programmation diversifiée à l’échelle régionale.

Au cours des dernières années, les partenaires de COSMOSS Témiscouata ont priorisé l’action de la concertation des professionnels en loisirs municipaux pour maintenir cette mobilisation. Les professionnels en loisir du territoire ont partagé de l’expertise et des outils afin d’améliorer l’accessibilité aux installations et aux infrastructures, des activités plaisantes, attrayantes, attractives et sécuritaires ainsi que des programmations répondants aux besoins des citoyens.

Cette concertation a notamment permis de bonifier la semaine de relâche, les camps de jour et la surveillance des plages municipales. Les petites comme les grandes municipalités se retrouvent à travers ce réseau et les réalités de chacune sont prises en considération. Dans les deux dernières années, on peut également mettre en lumière leur travail acharné afin de réussir à offrir des activités en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

LA SEMAINE DE RELÂCHE V.I.P.

La semaine de relâche V.I.P. (Vague Intense de Plaisir) est une belle réalisation commune reflétant la mobilisation sur le territoire. Dix municipalités s’unissent et contribuent pour faire vivre aux jeunes et à leur famille des moments magiques. Les professionnels et les bénévoles d’Auclair, de Dégelis, de Packington, de Pohénégamook, de Rivière-Bleue, de Saint-Honoré-de-Témiscouata, de Saint-Juste-du-Lac, de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, de Saint-Marc-du-Lac-Long et de Témiscouata-sur-le-Lac invitent la communauté à venir festoyer et s’amuser du 4 au 13 mars prochain. Des randonnées, des jeux virtuels ou extérieurs, des tournois, des carnavals, des prêts d’équipements et bien d’autres activités seront à l’honneur dans nos milieux.

En nouveauté cette année, des casse-têtes seront remis lors de votre participation aux activités et vous permettront de vous inscrire aux tirages de 10 prix de 50 $, dans un commerce local de votre choix. Une étape simple pour faire partie de la pige, il vous suffit de faire parvenir une photo de votre casse-tête, votre nom et numéro de téléphone à l’adresse : [email protected].

COSMOSS Témiscouata et Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent soutiennent cette initiative locale de concertation dans le but de promouvoir la pratique régulière d’activités physique et de plein air auprès de la population. Vous pouvez consulter la programmation régionale en cliquant sur le lien suivant : https://cosmoss.qc.ca/temiscouata/943/programmation-de-la-semaine-de-relache-v-i-p-2022-copie/nouvelle.html ou sur les différentes pages Facebook des municipalités.