Manifestation contre les mesures sanitaires à Rivière-du-Loup

Les organisateurs de la manifestation qui a regroupé environ 500 personnes au centre-ville de Rivière-du-Loup le 30 janvier dernier annoncent la tenue d'une autre manifestation, cette fois le dimanche 27 février.

Malgré les nombreux assouplissements mis en place par Québec et d’autres annoncés, le collectif Action Liberté 2022 n'en démord pas. Dans son communiqué, il cite notamment les «mesures discriminatoires ou coercitives» sans les identifier. Plus généralement, l’abolition définitive du passeport vaccinal, le port du masque et l'obligation vaccinale dans certains corps de métier sont mis de l'avant par les différents opposants.

Le rendez-vous est donné à 13 h face à la Maison de la culture sur la rue du Rocher.