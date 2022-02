Multiathlon Témiscouata remet 2 100 $ en dons

MultiAthlon Témiscouata remet trois dons de 700 $ au club d’athlétisme Les Vaillants de l’École secondaire du Transcontinental, à Acti-Familles et à la Maison des Jeunes Pirana pour leur aide lors du Triathlon Pohénégamook qui s’est tenu le 28 aout dernier.

Pour le conseil d’administration de l’organisme, c’est mission réussie. L’édition 2021, malgré un délai très court pour son organisation, a su rallier la communauté de Pohénégamook et ainsi faire vivre une expérience aux participants en ligne avec les valeurs de l’organisme soit : le plaisir, la famille et la découverte du sport.

Afin de remercier la communauté et ces trois organisations partenaires de l’événement, les profits leur sont donc redistribués afin qu’eux-mêmes puissent réaliser leur mission. Les 2 et 3 juillet se tiendra la 7e édition du Triathlon Pohénégamook. Depuis ses débuts, l’événement est reconnu pour son ambiance familiale où jeunes et moins jeunes ont l’occasion de s’initier aux triathlons et à la course à pied. Pour plus d’informations : triathlonpohenegamook.com.