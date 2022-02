Pohénégamook octroie 50 000 $ à Acti-Familles  

La Ville de Pohénégamook octroie une importante aide financière de 50 000 $ à Acti-Familles afin de soutenir l’organisme dans l’acquisition d’un bâtiment sur son territoire. La relocalisation des activités de cette organisation dans un endroit mieux adapté à ses besoins lui permettra de non seulement assurer la pérennité de ses opérations, mais également poursuivre son développement en vue de rehausser la qualité des services offerts à la population.

Depuis plus d’un an, le Service de développement de la Ville de Pohénégamook accompagne l’organisme dans ses démarches en vue de relocaliser ses activités. Contrainte de revoir son emplacement compte tenu de différents facteurs, incluant un manque d’espace, Acti-Familles a ainsi collaboré avec l’administration municipale afin d’étudier divers scénarios en vue de se doter d’une nouvelle place d’affaires. Après une analyse réfléchie et rigoureuse, l’organisation communautaire est confiante d’avoir trouvé la meilleure formule possible, permettant ainsi l’optimisation de ses services et ce, au plus grand bénéfice de la collectivité.

«Acti-Familles, qui a célébré son 25e anniversaire l’an dernier, est un organisme particulièrement impliqué au sein de notre communauté. La qualité des services offerts, de même que son rayonnement à l’échelle du Transcontinental, ne sont plus à démontrer. C’est en ce sens qu’il importait pour notre administration de lui donner les moyens de poursuivre sa mission première et ainsi bonifier les services offerts aux familles du secteur. La qualité de vie de nos familles s’avère être l’une de nos priorités et le projet déposé par Acti-Familles vient ainsi répondre parfaitement à nos objectifs de développement», a souligné Diane Bouchard, conseillère municipale responsable des dossiers communautaires.

La Ville ne cache pas son enthousiasme de voir se consolider les activités d’Acti-Familles sur son territoire, afin de toujours mieux servir les intérêts des familles du Transcontinental. Ce soutien financier de la Ville, provenant de ses revenus éoliens, constitue un puissant levier financier qui permettra à Acti-Familles de procéder à l’acquisition de nouveaux locaux, tout en conservant une marge financière suffisante afin d’assurer la continuité de ses opérations.

«Nous tenons à remercier chaleureusement la Ville de Pohénégamook pour son soutien tout au long du processus, ainsi que pour sa généreuse contribution financière à ce projet structurant. Cet appui majeur vient s’inscrire dans une longue tradition de collaboration entre Acti-Familles et l’organisation municipale, que nous souhaitons évidemment poursuivre. Grâce à cette aide financière, nous pourrons certainement nous permettre de concentrer et maximiser nos efforts dans le soutien aux familles», a partagé Michèle Bard, présidente d’Acti-Familles.

Tant la Ville de Pohénégamook qu’Acti-Familles se réjouissent de ce partenariat, qui ne pourra que permettre l’optimisation des services sur son territoire. Cette action concrète de la Ville se veut par ailleurs le prélude de nombreuses autres initiatives municipales, afin de notamment consolider le statut de Pohénégamook en tant que pôle de services au Témiscouata et de leader régional en matière de qualité de vie pour ses familles et citoyens.