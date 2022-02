Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC Les Basques : 292 645 $ investi dans le milieu

Faisant le bilan de son Fonds de soutien aux projets structurants, la MRC Les Basques a investi 292 654 $ en 2021 dans le développement de son milieu dont un montant de 131 645 $ pour des projets provenant d’organismes ou de municipalités des Basques.

Ce fonds permet la réalisation de projets municipaux ou territoriaux contribuant à l’amélioration des milieux de vie et soutien l’émergence d’événements récurrents, tels que des compétitions sportives, des activités récréatives, culturelles ou touristiques.

Pour 2021, il a soutenu des projets provenant des municipalités ou organismes, tels que la patinoire de Saint-Simon-de-Rimouski, le belvédère ornithologique de Saint-Mathieu-de-Rioux, le parc Jean-Claude-Caron à Saint-Jean-de-Dieu et la Fabrique de Saint-Médard.

Il a aussi permis à plusieurs organismes de réaliser des événements et initiatives d’envergure régionale, voire provinciale, et ce, même en temps de pandémie. Le projet de carte interactive notregardemanger.ca, la planification des activités du Vent gourmand et des Espaces virevents, la 1ère édition du Triathlon Saint-Mathieu, la Maison familiale rurale du KRTB à Saint-Clément, la mise à niveau des infrastructures d’accueil de l’Île aux Basques, la cuisine collective Croc-ensemble et le projet Trois-Pistoles : Ville animée, Fêtes illuminées qui fut un grand succès pendant le temps des Fêtes.

«Avec ce fonds, la MRC Les Basques rend possible la concrétisation de nombreux projets sur notre territoire, et ce, au bénéfice et au grand bonheur de nos organisations et de toute notre population», souligne le préfet de la MRC, Bertin Denis. »

Vous avez un projet à soumettre au Fonds de soutien aux projets structurants? Vous pouvez joindre Sébastien Ouellet, conseiller en développement local et territorial à la MRC Les Basques au 418 851-3206 ou au [email protected]