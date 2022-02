Un projet de 110 000 $ pour une super cour extérieure à l’École secondaire du Transcontinental

Plus qu’une simple cour extérieure, le projet d’aménagement de l’École secondaire du Transcontinental offrira aux élèves un espace plaisant et motivant. Classe-verte avec un pavillon, coin culturel et zone multisports feront partie de cette nouvelle aire qui sera réalisée en 2022.

Isabelle Soucy, enseignante, est au cœur de ce projet qui a reçu d’importants appuis. «Moi, je participe comme ça à des concours», a-t-elle mentionné. Tout juste avant Noël, Mme Soucy a reçu un beau cadeau pour son école, un don de 15 000 $ dans le cadre du concours Prix Fondation Desjardins.

Plus récemment, la Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé que 91 projets scolaires seront soutenus dans le cadre de l’édition 2021-2022 de son programme d’aide financière. L’École secondaire du Transcontinental à Pohénégamook fait partie du groupe. Pour son projet «La nature nous inspire», elle a reçu un montant de 500 $. «La MRC, les Municipalités, le ministère de l’Éducation et l’École participent au projet, on est rendu à solliciter les commerces», a précisé Isabelle Soucy.

«On veut que les élèves sortent dans la cour. D’ailleurs avec la COVID-19, beaucoup de jeunes aiment manger dehors. Ça prend des projets comme ça pour aider nos élèves et ils participent à leur réalisation», a souligné l’enseignante.

Plutôt qu’une grande cour asphaltée, les élèves pourront bénéficier d’un aménagement inspiré et de verdure. Les différentes zones seront propices aux apprentissages. Il y aura une classe-verte avec un pavillon extérieur pour que les élèves soient à l’abri des intempéries, des tables et un tableau. Une zone culturelle offrira la possibilité de réaliser plusieurs activités, des ateliers de création dont une murale sur un mur extérieur et du temps de repos. La zone multisports sera aussi fort appréciée des élèves du Transcontinental.

La réalisation des différents éléments du projet débutera au printemps. L’ouverture officielle est prévue à l’automne.