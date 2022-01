Une éruption de formations avec VOLCAN à Rivière-du-Loup

Rareté de main-d’œuvre, productivité, transformation numérique, les défis sont de taille pour les employeurs et travailleurs de la grande région de Rivière-du-Loup, qui doivent sans cesse renouveler leurs connaissances. Depuis 2019, ils sont nombreux à profiter de l’éventail de services et de formations VOLCAN.

VOLCAN est une initiative de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), du Cégep de Rivière-du-Loup et du Centre de service scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup. En fait, VOLCAN est un guichet unique en formation continue et sur mesure en matière de services aux entreprises et aux travailleurs.

«Nos trois ordres d’enseignement mettent en œuvre une réponse concertée aux besoins de formation continue et de développement des compétences dans un environnement économique en perpétuelle évolution», indique Julien Lambrey de Souza, directeur du Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQAR.

Benoît Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup, note que la formation de la main-d'œuvre est devenue incontournable pour les entreprises qui désirent demeurer compétitives. «Grâce à des travailleurs qualifiés, motivés et efficaces, les entreprises sont davantage en mesure d’innover et de répondre efficacement aux changements et exigences de leur marché.»

La présence de Volcan favorise l’implantation d’une culture de la formation continue au sein des organisations. «Offrir des formations à ses employés, peu importe leur niveau, c’est une excellente façon d’améliorer les compétences et de contribuer à la rétention des travailleurs», souligne François Provost, directeur de Groupe Collégia, le Service de la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup.

«Certaines personnes rayonnent dans leur milieu de travail parce qu’elles ont su se maintenir à jour et sont allées chercher des outils pour s’épanouir», témoigne Julie-Caroline Veilleux, conseillère Volcan.