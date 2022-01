Plus de 1 300 noms en faveur de la sauvegarde de l’église Saint-François

Le 26 janvier, la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup a déposé sa pétition en faveur de la sauvegarde de l’église Saint-François-Xavier à la Ville de Rivière-du-Loup sur laquelle 1 330 personnes ont apposé leur nom.

Plusieurs citoyens ont participé à cette pétition, convaincus de l’importance de sauvegarder cet édifice centenaire. Le grand nombre de signataires démontre que ceux-ci estiment essentielle et très importante la préservation du patrimoine religieux de la Ville de Rivière-du-Loup. Ils croient aussi que la Ville doit s’impliquer dans les démarches pour la pérennité de cette construction ancestrale et pour l’héritage collectif que représente l’église Saint-François-Xavier.

La pétition s’adresse à la Ville de Rivière-du-Loup pour que cette dernière rencontre le Conseil de fabrique de Saint-Patrice et leur rappelle que ce site du patrimoine est protégé par une citation municipale et qu’il se doit d’entretenir le bâtiment pour les générations futures en plus de favoriser l’attraction de projets porteurs pour la communauté et assurer la protection de notre patrimoine bâti.

La pétition demande également à la Ville de participer à la construction de cette vision de développement durable de la communauté tel qu’exprimé dans sa Politique du patrimoine adoptée en 2002.

La Corporation espère que la Ville de Rivière-du-Loup prendra en compte cette pétition et qu’elle appliquera les principes de préservation mis de l’avant dans sa Politique du patrimoine.

La pétition avait été lancée en novembre dernier sous le thème «Debout, protégeons notre héritage collectif !» à la suite du refus de la Fabrique de chauffer l’église malgré l’entente que cette dernière avait signée avec la Corporation en mars 2021. La Corporation estime que ce bâtiment est «en danger en absence de chauffage et en présence d’infiltrations d’eau provoquées par une toiture abîmée».

