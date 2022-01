Desjardins octroie 125 000 $ pour un service d’hébergement pour les hommes du KRTB 

Le projet «Un toit pour nous!» de l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB, qui vise la mise en place d’un nouveau service d’hébergement pour les pères et les hommes du KRTB, n’est maintenant qu’à quelques mois de sa concrétisation, alors que les logements, souhaités depuis tant d’années dans la région, devraient finalement être accessibles à l’automne 2022.

L’organisme a annoncé la belle nouvelle lors d’un point de presse tenu ce mercredi 26 janvier. Du même coup, il a confirmé la poursuite de sa campagne de financement, une initiative qui se porte d’ailleurs très bien, grâce à la contribution de nombreux partenaires, dont Desjardins, qui a assuré, le jour même, l’octroi d’une somme de 125 000 $ pour le projet.

Au début du mois d’octobre, Trajectoires Hommes du KRTB s’était réjoui d’avoir fait l’acquisition de l’édifice situé au 148 rue Fraser à Rivière-du-Loup. Les bureaux de l’organisme y sont maintenant déménagés au deuxième étage et les travaux de rénovation qui visent l’aménagement des lieux d’hébergement commenceront plus tôt que tard.

«Les plans d’architecte devraient être déposés sous peu, ce qui va nous permettre de démarrer la construction des logements au premier étage. On va y retrouver trois studios, deux appartements 3 ½, un petit salon commun et une buanderie», a expliqué le directeur général de Trajectoires Hommes du KRTB, Luc Laforest.

BESOINS GRANDISSANTS

Voilà une dizaine d’années que cette idée, celle de devenir propriétaire d’un bâtiment dans lequel il serait possible d’offrir de l’hébergement de soutien et d’accompagnement sous forme d’appartements et de studios, se discute chez Trajectoires Hommes du KRTB. Le projet s’apprête maintenant à prendre vie et l’équipe ne pourrait être plus emballée.

C’est ce que service, unique dans la région, viendra répondre à un besoin grandissant. L’organisme constate par exemple qu’elle a ouvert, au cours des 10 derniers mois, 270 nouveaux dossiers comparativement à un total 241 pour les 12 mois de l’année précédente. La statistique ne comprend naturellement pas les dossiers qui étaient déjà actifs.

Trajectoires Hommes du KRTB indique également avoir effectué 2633 rencontres et suivis en 2020-2021, comparativement à 1820 en 2019-2020. Son équipe d’intervention a d’ailleurs doublé au cours des derniers mois.

Près de la moitié (46 %) des hommes rencontrés proviennent de la MRC de Rivière-du-Loup, mais des demandes proviennent de partout au KRTB, soit 28 % au Kamouraska, 23 % au Témiscouata et 3 % dans Les Basques.

«On constate que sur l’ensemble des hommes rencontrés, environ 20 % auraient besoin d’hébergement. Du 1er avril 2021 à aujourd’hui, plus de 50 en auraient eu besoin, note Luc Laforest. C’est la preuve qu’il est essentiel d’aller de l’avant en matière d’hébergement pour les hommes et les pères qui ont besoin d’un milieu adapté à leur besoin. Un toit pour nous a sa place au KRTB.»

«Il y a vraiment une hausse des demandes et nous sommes fiers que les hommes demandent de l’aide, puisque c’est le but de notre organisme.»

Plus de détails suivront…