Hausse du prix moyen des résidences unifamiliales de 15 % dans le secteur de Rivière-du-Loup

Le nombre de propriétés limité disponibles sur le marché dans l’agglomération de Rivière-du-Loup cause une forte pression sur les prix, non seulement à l’échelle de la province, mais aussi dans la région du Bas-Saint-Laurent, indique le directeur du service de l’analyse du marché pour l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, Charles Brant.

Au cours du 4e trimestre de 2021, le nombre de ventes résidentielles a diminué de 27 % et le nombre de nouvelles inscriptions a baissé de 14 %. L’inventaire est plus réduit, avec une diminution de 28 % du nombre d’inscriptions en vigueur, d’après les données du Baromètre résidentiel de la Fenêtre sur le marché immobilier produit par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

Pour une résidence unifamiliale, le prix médian a augmenté de 17 % au cours du 4e trimestre, étant maintenant de 246 450 $, et le prix moyen a augmenté de 15 %, se chiffrant maintenant à 256 557 $.

«La hausse du nombre de transactions au cours de la dernière année a limité le nombre de propriétés disponibles sur le marché. Cela se reflète aussi dans l’inventaire plus bas. Deux mois et demi d’inventaire, ce sont des niveaux extrêmement bas. Historiquement, cela n’avait jamais été atteint depuis le début des années 2000», explique Charles Brant. Présentement, le marché est nettement en faveur des vendeurs. Les délais de vente sont aussi rapides, étant d’environ 56 jours lors du 4e trimestre de 2021. À noter que l’agglomération de Rivière-du-Loup comprend les municipalités de Cacouna, Saint-Arsène, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Modeste et Saint-Antonin.

D’après M. Brant, le phénomène de la surenchère est un peu moins présent dans l’agglomération de Rivière-du-Loup qu’à Montréal, par exemple. Depuis cinq ans, la Fenêtre sur le marché immobilier a observé une augmentation des prix de 41 % pour les résidences unifamiliales. La hausse la plus significative a eu lieu au cours des deux dernières années. «C’est frappant, dit-il. En 2021, l’inventaire est tellement bas. La pression est forte et les prix augmentent», complète M. Brant.

Il indique qu’il y a de la construction dans la région, mais pas suffisamment pour que le marché se rééquilibre pour le moment. «L’augmentation graduelle du taux directeur prévue par la Banque du Canada au début du printemps devrait avoir son rôle à jouer dans le retour du marché à l’équilibre et pourrait contribuer à calmer le jeu», ajoute le directeur du service de l’analyse du marché. De plus, la hausse du cout de la vie et l’inflation pourraient inciter certaines personnes âgées à vendre leurs propriétés afin d’encaisser le capital de la vente. Plusieurs résidences pourraient ainsi arriver sur le marché au cours des prochaines années.

«Le Bas-Saint-Laurent est une région très dynamique, avec un entrepreneurship très actif et une démographie favorable. Tous les investissements réalisés dans la région attirent des gens intéressés à s’y établir», complète M. Brant. Ces données sont d’ailleurs cohérentes avec le solde migratoire positif enregistré depuis deux ans dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Au cours des 12 derniers mois dans l’agglomération de Rivière-du-Loup, les ventes ont diminué de 8 %, les nouvelles inscriptions ont baissé de 4 % et le nombre d’inscriptions en vigueur a chuté de 38 %. Le prix moyen pour une résidence unifamiliale se chiffre à 252 327 $, une augmentation de 18 % au cours des 12 derniers mois.