Annulation du Concours intercollégial de sculpture sur neige

En raison de la réalité sanitaire de la pandémie de COVID-19, l’édition 2022 du Concours intercollégial de sculpture sur neige présentée par le Cégep de Rivière-du-Loup, qui devait avoir lieu du 28 au 30 janvier prochain, a été annulée. Un report plus loin dans la saison hivernale n’est pas envisagé.

«De façon logistique et parce qu’il est tard dans le calendrier de planification, il était impensable de trouver une solution qui aurait offert une expérience intéressante et sécuritaire aux équipes participantes», souligne François Maltais, enseignant au Département des arts et membre du comité organisateur de l’évènement.

Les activités d’animation de la Ville de Rivière-du-Loup, d’Espace Centre-ville et du Musée du Bas‑Saint‑Laurent, entourant traditionnellement le Concours sont également annulées.

Offerte l’an dernier en formule réduite et à distance, le Concours aurait été tenu cette année sur le thème «Jouer», faisant référence au plaisir de jouer ensemble et à la 56e Finale des Jeux du Québec qui devait se tenir en mars prochain.

L’organisation du Concours intercollégial tient à remercier ses nombreux partenaires publics et privés et espère pouvoir tenir une édition complète l’an prochain.

Incontournable à Rivière-du-Loup, le Concours intercollégial de sculpture sur neige invite, depuis 1995, des équipes collégiales de partout au Québec à laisser libre cours à leur imagination et leur talent, l’espace d’une fin de semaine.