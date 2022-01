Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a déjà procédé à l’installation de près de 50 % des lecteurs de confort

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du Loup a procédé à l’installation de près de 50% des lecteurs de CO2, et ce, dans les classes de 20 établissements.

Ainsi, à ce jour, près de 360 lecteurs ont été installés par priorité. Dès la prochaine livraison, les équipes du Centre de services seront prêtes à compléter l’installation des lecteurs. Rappelons que cette opération a été lancée à la suite d’une requête ministérielle concernant la qualité de l’air dans l’ensemble des classes du Québec.

Les données recensées par les lecteurs CO2 font partie des outils permettant de vérifier la qualité de l’air dans les écoles et les centres. Rappelons qu’en avril 2021, à la suite de l’échantillonnage demandé par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), la qualité de l’air de nos milieux avait été jugée satisfaisante; moins de 5% des classes avaient présenté un taux supérieur à 1500 ppm. Des correctifs ont d’ailleurs été apportés depuis le recensement des données, et ce, dans l’ensemble des classes du territoire.

MESURES MISES EN PLACE

Dans un souci d’amélioration continue, le centre de services scolaire s’assurera de l’application rigoureuse des mesures préconisées par le MEQ. Les mesures qui sont dorénavant appliquées sont les suivantes : (1) l’ouverture des fenêtres des salles de classe pendant au moins 15 minutes, et ce, trois fois par jour, (2) l’ouverture des portes des salles de classe pendant toute la durée des cours et (3), l’activation des échangeurs d’air pendant les heures de cours, et ce, dans les classes munies de ces appareils.