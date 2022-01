Le club de motoneige Les Pistolets s’ajuste à la pandémie

En temps de pandémie, les sports extérieurs s’avèrent une bouffée d’air frais. Mais avec les exigences de la Santé publique, les clubs de la région doivent s’ajuster. C’est le cas du club de motoneige Les Pistolets de Trois-Pistoles qui a aménagé un coin extérieur pour permettre aux motoneigistes de manger un «repas-à-emporter» à compter de cette fin de semaine.

«Les gens ne peuvent pas manger à l’intérieur, mais les motoneigistes peuvent entrer dans le chalet pour se réchauffer un peu», a expliqué Réal Bérubé du club de motoneige Les Pistolets de Trois-Pistoles.

Celui-ci a ajouté que le restaurant offrira dès cette fin de semaine des lunchs pour manger à l’extérieur. «On aura un aménagement extérieur pour leur permettre de se réchauffer également», a souligné M. Bérubé.

Le porte-parole du club de motoneige a aussi confirmé que Dame Nature n’a pas favorisé la pratique de ce sport depuis le début de l’hiver avec peu de précipitations de neige. Certains sentiers étaient encore fermés au moment d’écrire ces lignes, notamment entre Trois-Pistoles et Saint-Fabien. «On ouvrira la TQ5 vendredi matin», a lancé Réal Bérubé. En effet, on prévoyait quelques centimètres en précipitations, une nouvelle neige qui fera le bonheur des motoneigistes et de plusieurs autres amateurs de plein air.

Le club de motoneige Les Pistolets entretient environ 150 kilomètres de sentiers dans la MRC des Basques.