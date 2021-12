Aménagements sportifs : un projet de 800 000 $ au Collège Notre-Dame

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a récemment déposé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur un projet évalué à 800 000 $ afin de réaménager son terrain extérieur pour y ajouter des usages sportifs.

Les plans comprennent un terrain multisports, dont deux terrains de mini-soccer avec une surface synthétique, des surfaces asphaltées de basketball et du dek, une station d’entrainement extérieure et deux corridors de course.

«Anciennement, le secteur qui sera réaménagé était clôturé et il servait de terrains de tennis sur de la poussière de pierre. Tout le fond doit être refait», explique le directeur du Collège Notre-Dame, Guy April. Une demande de subvention a été déposée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur. Pour un établissement scolaire privé, l’aide financière maximale ne peut excéder 50 % du coût maximal admissible, alors qu’elle s’élève à 66,6 % pour un centre de services scolaire.

Le projet du Collège Notre-Dame a été appuyé par une résolution lors de la dernière séance du conseil de la Ville de Rivière-du-Loup. Guy April indique que les camps de jour pourraient y avoir accès, tout comme les citoyens, et ce sans frais. «En raison de la pandémie, on organise beaucoup de choses à l’extérieur. Les espaces seront aussi utilisés lors des cours d’éducation physique […] C’est sûr qu’il y a beaucoup de gros projets qui ont été déposés pour ce programme. On espère que les plus petits comme le nôtre seront aussi acceptés», complète M. April.

Le terrain multisports sera accessible environ neuf mois par année, puisque l’hiver, il se transforme en parc à neige. Par ailleurs, Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a déposé un projet d’environ 1,8 M$ au même programme de financement gouvernemental pour l’aménagement d’une nouvelle surface de jeu synthétique sur le terrain de football situé près de l’école secondaire de Rivière-du-Loup.

