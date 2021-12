Des élèves de troisième secondaire plongent dans le monde de l’entrepreneuriat

Le 3 décembre dernier, les élèves de troisième secondaire de l’École secondaire de Trois-Pistoles ont vécu une immersion dans le monde de l’entrepreneuriat durant une demi-journée. L’activité de Place aux jeunes Ados en est à sa 20e édition cette année.

Grâce à un partenariat avec Place aux jeunes d’Univers Emploi, de COSMOSS Les Basques, de la SADC des Basques et du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, les élèves étaient invités à se mettre dans la peau d’entrepreneurs(euses) le temps d’un avant-midi, et de réfléchir en équipe à une idée d’entreprise.

Deux grandes thématiques s’offraient à eux : développer une nouvelle technologie ou une entreprise de rêve dans les Basques. Pour ajouter au réalisme de l’activité, les élèves devaient remplir un plan d’affaires et des conseillers et conseillères de la SADC des Basques, du CLD des Basques, de Desjardins ainsi que de la Banque Nationale étaient présents pour encadrer les élèves dans leurs démarches entrepreneuriales.

Vincent More de Nokomis, Pascale Malenfant de l’érablière l’Héritage, et Karianne Bastille du Marché Logique et de la coopérative du Café l’Innocent ont également généreusement accepté de venir partager leur expérience entrepreneuriale auprès des jeunes.

L’avant-midi s’est terminé avec la présentation des projets des élèves où l’on a vu plusieurs idées ingénieuses dont la création d’une marque de vêtements haut de gamme et accessibles, Un café-librairie, une entreprise de jeux vidéo pour les casques de réalité virtuelle ou une compagnie d’accessoires acéricoles offrant les services d’installation. Qui sait, peut-être un jour verrons-nous ces jeunes démarrer une entreprise dans les Basques ?