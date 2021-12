Plus de 5,4 M$ pour l’amélioration du réseau routier de cinq municipalités

Le député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Denis Tardif, annonce une aide financière de 5 421 553 $ à cinq municipalités de sa circonscription pour effectuer des travaux d’amélioration du réseau routier local.

Ainsi, la Municipalité de L’Isle-Verte obtient le plus gros montant, soit 1 502 995 $. Celle de Notre-Dame-des-Neiges reçoit également plus d’un million de dollars, plus précisément 1 334 262 $. Une troisième localité bénéficie aussi d’un montant dans les sept chiffres, soit Saint-Modeste avec 1 151 938 $. Saint-Éloi avec 762 425 $ et Saint-Guy avec 669 933 $ sont les deux autres Municipalités ayant bénéficié du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

«Cet important investissement confirme l’intention de votre gouvernement de bonifier le réseau routier local. L’effet sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Rivière-du-Loup - Témiscouata sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l’élaboration de ces travaux d’envergure pour notre belle région», a commenté le député Denis Tardif.

«Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des régions et des municipalités pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements entre les communautés et à la relance de l’économie régionale», a renchéri François Bonnardel, ministre des Transports.