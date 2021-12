Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent : plus de 230 000 $ pour les personnes handicapées en 2021

C’est dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées qui s’est tenue le 3 décembre 2021 que Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a fait le bilan de sa contribution au sein des personnes vivant avec un handicap de la région. En 2021, l'organisme a fait la promotion de la Carte Accompagnement Loisir, en plus d’attribuer plus de 234 000 $ pour les personnes handicapées.

D’abord, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a versé plus de 180 000 $ dans plus de 40 camps de jour du Bas-Saint-Laurent. Avec ce montant, il a contribué financièrement à l’embauche d’accompagnateurs pour les enfants avec des besoins particuliers. Cette enveloppe provient du Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées du ministère de l’Éducation.

Ensuite, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a distribué 50 000 $ du programme Pour du loisir et du sport inclusif. Voici quelques exemples d’écoles et d’organismes qui ont pu bénéficier de cette enveloppe :

École les Alizées de Mont-Joli : sortie au Village des Sources pour une classe spécialisée, achat d’un vélo-pupitre et de trottinettes ;

Société canadienne de la sclérose en plaques – Section Bas-Saint-Laurent : embauche d’une personne pour animer des ateliers d’activité physique ;

Camping Amqui : rendre accessibles les installations de la marina ;

École secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui : Achat d’équipements pour une salle multisensorielle ;

Association Entres-Amis Témiscouata : contribution à l’achat d’un fauteuil roulant tout-terrain.

Aussi, tout au long de l’année, l'organisme a fait la promotion de la Carte Accompagnement Loisir, qui offre la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne en situation de handicap. L’objectif est de permettre aux personnes handicapées de vivre des expériences de loisir et de sport stimulantes sans leur imposer un deuxième coût d’entrée pour leur accompagnateur.

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent fait continuellement de la sensibilisation pour l’accessibilité universelle en loisir et en sport grâce à des programmes, à la formation offerte et à la valorisation d’initiatives inspirantes, par exemple.

L’organisme organise également des événements annuels tels que le Défi on bouge et on s’adapte! et les Ateliers loisir qui réunissent plus de 500 personnes en situation de handicap du Bas-Saint-Laurent. Il coordonne la délégation régionale pour le rassemblement Destination loisirs, ainsi que le Festival régional de talents extraordinaires.