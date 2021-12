31 jeunes reçoivent 19 250 $ du Fonds Jeunesse Témiscouata

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Témiscouata a procédé le 1er décembre dernier à la 25e remise de bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata dans la salle du BeauLieu culturel à Témiscouata-sur-le-Lac. À cette occasion, 31 bourses ont été distribuées à des jeunes qui ont choisi de bâtir leur avenir dans cette MRC. Ils ont reçu un montant total de 19 250 $.

Cette initiative 100 % témiscouataine vise à favoriser la venue et le retour de jeunes diplômés, à bonifier et à reconnaître le démarrage de jeunes entreprises par l’attribution de bourses variant entre 250 $ et 1000 $. Pour plusieurs de ces jeunes, il s’agissait d’un deuxième versement (750 $) de la bourse Bienvenue. Les responsables ont remis également une bourse Stage de formation (250 $) à des jeunes ayant réalisé un stage sur le territoire de la MRC de Témiscouata.

Depuis sa création en 2007, le Fonds a octroyé 1068 bourses pour une somme totalisant 416 625 $. Notons également que 87 % des boursiers travaillent toujours dans la MRC de Témiscouata après une période de cinq ans.

«Nous sommes heureux de constater que malgré les nombreux défis reliés à la pandémie, des jeunes sont venus s’installer au Témiscouata pour travailler et étudier. C’est grâce à vous qu’on va faire grandir notre belle région», a mentionné Julie Beaulieu, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi.

«Nous portons fièrement la mission d’accompagnement de notre jeunesse car nous croyons en leur potentiel et leur réussite. Le Fonds Jeunesse Témiscouata permet de reconnaitre l’importance de notre jeunesse en l’encourageant dans ses démarches professionnelles. L’arrivée des jeunes permet également d’offrir un nouveau bassin d’employés pour nos entreprises dont la plupart vivent des défis de recrutement», a poursuivi Mme Beaulieu.

Le CJE de Témiscouata tient à remercier ses précieux collaborateurs sans qui il serait impossible de tenir ce genre d’évènement qui permet à de nombreux jeunes et à leur famille de venir s’établir dans la belle région du Témiscouata.