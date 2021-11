Projet Corde à linge au Témiscouata

Le temps des Fêtes arrive à grand pas. Encore cette année, la démarche Voisins Solidaires du Centre d’action bénévole Région Témis, en partenariat avec les Galeries Témis, lance le projet Corde à linge. Durant le mois de décembre, il sera possible aux personnes dans le besoin, de se procurer gratuitement des vêtements chauds pour l'hiver, en se rendant dans le mail des Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac.

L’organisme a cependant besoin de l’aide de toute la population afin que cette corde à linge soit la plus garnie possible, afin que toute la famille reste bien au chaud. Confectionnez des bas, mitaines, foulards, tuques et apportez vos dons avant le 30 novembre prochain. Les surplus seront remis à la Friperie de Re-Source Familles.

Deux points de dépôts sont possibles : Boutique Pomme D'Api des Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano et le Centre d’action bénévole Région Témis, au 465 avenue Gagné à Dégelis.

Surveillez la page Facebook de Voisins Solidaires Témiscouata pour suivre l’avancement du projet. Pour de plus amples renseignements, contactez Mélanie Lavoie, agente de projet, au 418 853-2546.

Avec la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Québec ami des aînés, Voisins Solidaires est une démarche qui vise à développer la vie communautaire dans les municipalités par des actions concrètes qui favorisent les échanges entre voisins. Merci d'être généreux et solidaire dans votre communauté!