Entente de principe entre duBreton et le syndicat des employés

L’entreprise duBreton de Rivière-du-Loup et le syndicat des employés affiliés à la CSN ont convenu d’une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective des employés de production et de maintenance de son usine de Rivière-du-Loup, le mardi 16 novembre en soirée.

L’entente de principe sera présentée par le syndicat des travailleuses et travailleurs de Viandes du Breton, le dimanche 21 novembre 2021, lors d’une assemblée générale en mode hybride (présentiel et virtuel). Le vote sur l’entente de principe se tiendra le lundi 22 novembre 2021.

«Nous sommes heureux de la conclusion de cette entente de principe et confiants qu’elle sera reçue positivement par nos employés. Cette entente, si elle est acceptée, permettra à l’entreprise de s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et renforcera notre attractivité. Par respect pour le processus de consultation en cours, nous ne divulguerons pas d’informations additionnelles à ce stade-ci, le temps que nos employés se prononcent sur l’entente de principe», explique Claude Rinfret, directeur des ressources humaines et du développement organisationnel chez duBreton.