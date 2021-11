Le Centre commercial Rivière-du-Loup partage la magie de Noël avec la Maison de la Famille du Grand-Portage

Puisque la période des Fêtes est synonyme de partage et de magie, le Centre commercial Rivière-du-Loup s’est associé à la Maison de la Famille du Grand-Portage pour faire de ce rendez-vous une belle occasion pour donner à des familles de la région.

Ainsi dans le cadre de la campagne «La magie au suivant» jusqu’au 31 décembre, vous êtes invités à faire un don d’une carte-cadeau Cominar du Centre commercial Rivière-du-Loup au montant de votre choix et adressée à la Maison de la Famille du Grand-Portage. Du 19 au 31 décembre, toutes les cartes-cadeaux amassées seront remises à l’organisme pour ensuite être redistribuées aux personnes et aux familles de la région qui vivent des moments difficiles afin d’illuminer leur temps des Fêtes. Les cartes-cadeaux sont disponibles au kiosque du Centre commercial.

«Et si ensemble nous aurions un sentiment de compassion offrant ‘’la magie au suivant’’, juste un petit bonheur pour rendre cette période de Noël plus douce à traverser pour certains parents et leurs enfants. La pauvreté touche de plus en plus la classe moyenne, en raison d’une dépression, d’un arrêt de travail. Cette campagne permettra de mettre un petit bonheur dans des familles», a mentionné France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

LE PÈRE NOËL Y SERA

L’an dernier en raison de la pandémie le père Noël était accessible seulement en mode virtuel, cette année il sera bel et bien sur place pour rencontrer les enfants dans son salon. Son arrivée est prévue le samedi 4 décembre dès midi et il sera présent jusqu’à 16 h. À 14 h, il y aura un conte de Noël pour des familles spécialement invitées par la Maison de la Famille du Grand-Portage. «Le père Noël n’aura pas de contact physique avec les enfants», a noté Anne-Marie Dionne, directrice marketing du Centre commercial Rivière-du-Loup, afin de respecter les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.

Le 5 décembre, le père Noël sera à nouveau sur place pour accueillir les enfants dès 10 h et un conte de Noël sans réservation est prévu à 14 h. Le père Noël sera au Centre commercial Rivière-du-Loup les samedis et dimanches, les 11, 12, 18 et 19 décembre. Il est à noter que pour chaque samedi de 10 h à 12 h, il recevra spécialement les personnes ayants une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Les contes de Noël sont prévus tous les samedis et dimanches à 14 h.

LA PLACE DU MARCHÉ DES FÊTES

Puisque les artisans ne pouvaient pas cette année participer à un marché dans le cadre de l’évènement Noël Chez Nous à Rivière-du-Loup, le Centre commercial prend d’une certaine manière la relève en invitant près de 50 exposants dans ses murs pour La Place du Marché des Fêtes. Cette première édition aura lieu les 3, 4 et 5 décembre. Ils y présenteront des produits originaux et de qualité dans un espace féérique.

Plaisirs gourmands, produits du terroir, produits fabriqués à la main, œuvres d’artistes québécois, bijoux, vêtements artisanaux, produits de beauté et plein de trouvailles intéressantes seront proposés aux visiteurs tout au long de cette fin de semaine. En plus de bénéficier d’un accès gratuit au Salon, les visiteurs courront la chance de gagner des prix de présence, une gracieuseté des exposants. Un service gratuit d’emballage de cadeaux écologique sera aussi offert sur place par des membres de l’organisation des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022.