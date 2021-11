La Boutique des Fêtes est de retour avec Tourisme Rivière-du-Loup

Afin d’offrir une vitrine pour les artistes, artisans, producteurs, hôteliers et restaurateurs locaux, Tourisme Rivière-du-Loup, grâce à l’appui de la MRC de Rivière-du-Loup, lance La Boutique des Fêtes pour une deuxième année. Jusqu’au 19 décembre 2021, le bureau d’information touristique du 189 boulevard de l’Hôtel-de-Ville est, une fois de plus, transformé en boutique éphémère.

La boutique, ouverte tous les jours de 10 h à 16 h 30, vous permettra de retrouver des produits 100% locaux. Cette initiative se veut complémentaire aux autres marchés de Noël de la région.

Tourisme Rivière-du-Loup invite donc toute la population à venir magasiner leurs cadeaux de Noël, d’échange, d’hôte et ainsi favoriser l’achat local dans une ambiance des plus festives. Vous y retrouverez des produits agro-alimentaires, de l’artisanat, des bijoux, des produits pour le corps, de l’art, des certificats-cadeaux, etc. Des paniers-cadeaux clé en main sont également offerts.

L’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup assurera la vente, la promotion et la mise en place des différents produits dans la boutique. Aucun artisan ne sera sur place.

Découvrez la liste des exposants et les produits en vente à la boutique sur le site internet www.tourismeriviereduloup.ca. Restez également à l’affût sur les médias sociaux.