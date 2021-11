Bilan des salons de l’emploi 2021 pour le Kamouraska

Le service de développement territorial de la MRC de Kamouraska, par le biais des ressources Arrimage et Immigration Kamouraska, dresse un bilan très positif de sa présence aux différents salons de l’emploi organisés à Montréal en septembre et octobre derniers.

La présence de l’agente de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre et de l’agente de mobilisation en immigration, ainsi que d’intervenants du milieu, dont Ville Saint-Pascal, Projektion 16-35 et Place aux jeunes, ont fait en sorte de bien informer et outiller les visiteurs. «Présenter le milieu de vie, promouvoir les possibilités professionnelles et faire découvrir les services de notre territoire en matière d’accueil et d’intégration sont incontournables à ces sorties annuelles. Ce premier contact est d’une importance capitale pour l’attractivité du Kamouraska et l’accompagnement personnalisé offert par les ressources en accueil est rassurant pour les personnes qui choisissent de changer de milieu de vie», explique le préfet élu, Sylvain Roy.

RÉSULTATS POSITIFS

Au total, la présence de la MRC de Kamouraska au Salon de l’immigration et de l’intégration, à la Foire nationale de l’emploi et à l’Événement carrières, auront permis de cumuler une centaine de curriculums vitae. Plusieurs ont d’ailleurs été acheminés le jour même aux employeurs en quête de ressources humaines.

Certains candidats ont aussi pu s’entretenir directement avec les employeurs sur place ou encore par téléphone et par courriel. Les personnes avaient ainsi un contact concret avec l’entreprise, puis prenaient connaissance des services d’accueil et des particularités de leur futur milieu de vie créant ainsi un véritable «clé en main» pour les futurs arrivants.

Plusieurs des candidats rencontrés sont d’ailleurs prêts à déménager à très court terme. Soulignons qu’ils possèdent de l’expérience en ingénierie, en administration et en santé, des domaines d’emploi où bon nombre de travailleurs sont recherchés au Kamouraska.

SUIVI DES CANDIDATURES

À la suite de ces divers salons de l’emploi, un suivi des candidatures sera fait en collaboration avec les partenaires du milieu. Tous les candidats seront contactés pour recevoir de nouveau le nom des personnes-ressources pour les aider dans leur cheminement ou pour les diriger vers certains services. Les gens prêts à déménager seront épaulés pour leurs entrevues, informés pour découvrir davantage le territoire et seront soutenus pour leur arrivée, le cas échéant.

Rappelons qu’Arrimage Kamouraska offre le service d’arrimage entre les employeurs d’ici et leurs futurs employés notamment grâce au soutien financier de la MRC de Kamouraska, du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins et du gouvernement du Québec. Par le biais d’Immigration Kamouraska, la MRC offre quant à elle les services de régionalisation de l’immigration et de sensibilisation.