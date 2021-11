Appui de 366 000$ pour accélérer le virage numérique d’entreprises dans trois régions du Québec

Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant 312 000 $ au Technocentre TIC ainsi qu’une contribution financière de 54 000 $ au Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est dans le cadre du créneau d’excellence Acéricole. Ces sommes appuieront la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique d’entreprises dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce aujourd’hui lors son passage à New Richmond, en Gaspésie.

Les contributions gouvernementales, qui proviennent du Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS) et du Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR), s’inscrivent dans l’Offensive de transformation numérique menée par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

«Pour accroître la productivité de nos régions, on doit accélérer leur transformation numérique. En permettant d’optimiser les techniques acéricoles, les projets de transition numérique du Technocentre TIC et du créneau d’excellence Acéricole contribueront à l’atteinte de cet objectif. C’est exactement le genre d’approche que notre gouvernement encourage et qui crée de la richesse dans nos régions», explique Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

«Les entreprises sont au cœur de la vitalité socioéconomique de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Pour assurer une reprise forte de l’économie régionale, nous devons donc stimuler leur croissance, et cela passe notamment par leur transition numérique. Avec ces importants projets annoncés aujourd’hui, nous faisons un pas de plus dans cette direction!», mentionne Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

FAITS SAILLANTS :

Le Technocentre TIC, situé à Chandler, mettra en place le programme Propulsé, qui vise à développer les compétences numériques d’entreprises actives dans les créneaux d’excellence Récréotourisme, Ressources, sciences et technologies marines, et Nuvéo de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ce projet, qui se déroulera jusqu’en juin 2024, est évalué à 241 982 $ et vise la formation de quatre cohortes de dix entreprises issues des trois créneaux d’excellence.

Le Technocentre TIC réalisera également un projet visant à accompagner les entreprises et les organismes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans l’intégration du numérique à leurs pratiques d’affaires. Ce projet, évalué à 648 400 $, permettra notamment d’évaluer la maturité numérique des organisations et de définir des solutions numériques qui répondront à leurs besoins.

Le projet du créneau d’excellence Acéricole vise, pour sa part, à mettre en place un réseau 4.0 d’entreprises acéricoles dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Chaudière-Appalaches. Les entreprises visées recevront de la formation et de l’accompagnement pour intégrer la productique à leurs pratiques d’affaires et accélérer leur virage numérique. Le projet, dont les coûts sont estimés à près de 123 000 $, comprend la formation d’une première cohorte de onze entreprises.