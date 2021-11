Le père Noël de passage au Centre Culturel Berger

Info Dimanche a récemment eu la chance de s’entretenir en privé avec le seul et unique, Nicolas Noël. Le samedi 20 novembre prochain, ce dernier sera de passage au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup avec son spectacle «Les livres des enfants du monde». Dans une ambiance féérique, le père Noël saura assurément divertir les familles.

Alors que la mère Noël et les lutins travaillent ardemment à la fabrication des cadeaux au pôle Nord, le père Noël, lui, sera bel et bien présent en ville. Seul sur scène, il y dévoilera ses plus grands secrets et répondra également aux interrogations les plus populaires.

Comment arrive-t-il à passer par les cheminées? Comment soulève-t-il son énorme sac de jouets? Ou encore, comment parvient-il à faire le tour du monde en une seule nuit?

Petits et grands auront tout autant de plaisir lors de ce spectacle rencontre. «Je m’adresserai directement aux enfants, aux papas et aux mamans. Les adultes ne seront pas en reste, je compte bien les taquiner également!», a exprimé avec amusement le père Noël.

En chanson et avec humour, celui qui se présente comme «l’authentique père Noël» racontera également plusieurs de ses merveilleuses histoires, toutes aussi fantastiques les unes que les autres. Le public en apprendra davantage sur la façon dont il est devenu le grand magicien de Noël et sur ses mille et un secrets. «Je leur raconterai également comment mon traîneau est devenu un traîneau magique, parce que tu sais qu’avant, il n’était qu’une simple calèche bien ordinaire!», a ajouté Nicolas Noël.

Alors que le spectacle de l’année dernière s’est fait de manière virtuelle, l’interprète se dit bien heureux de la formule en présentiel de cette année. «J’ai bien hâte de pouvoir enfin les voir en vrai et je pense que cela plaira a beaucoup de gens aussi. On va pouvoir au moins se parler directement et puis, ce sera un retour à une semi-normale qui nous permettra, au moins cette année, même si l’on ne pourra pas se voir après le spectacle, d’échanger et de revenir un peu dans l’esprit de Noël. Je pense que ça va aider à instaurer davantage l’esprit de Noël. Si ça a au moins ça comme effet, ce sera déjà ça de gagné», a expliqué Nicolas Noël.

Ayant collaboré pendant plusieurs années avec Arthur L’aventurier, de son vrai nom François Tremblay, à créer de courtes chansons relevant des thèmes discutés lors des spectacles, Nicolas Noël a confié vouloir offrir une petite exclusivité aux gens qui seront présents à la représentation. «J’ai ajouté à ce nouveau spectacle une chanson qui sera prochainement, probablement, intégré au prochain projet pour l’année prochaine!», a ajouté avec excitation M. Noël.

«J’ai très hâte d’y être et j’ai très hâte de rencontrer les amis de Rivière-du-Loup», a-t-il conclut.