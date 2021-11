Souligner l’importance de nos tout-petits!

Pour une 5e année consécutive, les partenaires en petite enfance de COSMOSS Rivière-du-Loup se sont mobilisés pour souligner La Grande semaine des tout-petits! En rejoignant un vaste mouvement national déployé chaque année, ils veulent rappeler l’importance de faire de la petite enfance une priorité de société.

Cette année encore, les activités proposées sont adaptées au contexte sanitaire.

Lecture de mots doux aux enfants : 1000 cartes ont été distribuées dans les CPE, à la Maison de la Famille du Grand-Portage, à l'École Montessori, à l'École Vision et chez Coco latté. Une lecture en simultané sera faite dans les CPE le 18 novembre à 10 h.

Programmation d'activités «clé en main» sur 5 thèmes pour les CPE et les parents.

Tirage dans chaque installation des CPE et à la Maison de la Famille d’une carte-cadeau d’une librairie de la région parmi les familles utilisatrices.

La Grande semaine des tout-petits se tient cette année du 15 au 21 novembre. COSMOSS Rivière-du-Loup et le comité organisateur de la Grande semaine (Programme Tournesol du CISSS, les Centres de la petite enfance des Jardins jolis et des Cantons) remercient tous ceux qui ont participé aux activités et qui ont contribué à cette sensibilisation.