Maxime Blanchette-Joncas honore la mémoire des anciens combattants

Le député de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, profite de l’occasion que représente le jour du Souvenir pour rendre hommage aux militaires qui ont sacrifié leur vie afin de protéger et défendre nos valeurs et notre liberté.

«Il est primordial de prendre le temps d’honorer la mémoire de tous ceux et celles qui ont combattu pour la nation et qui ne sont jamais rentrés à la maison. Ces gens ont fait le sacrifice ultime, et il est de notre devoir de ne pas oublier leur courage et leur héroïsme. Il est aussi important de souligner le dévouement de ceux qui sont revenus, mais dont l’intégrité physique et la santé psychologique ont été compromises. Nous devons leur garantir toutes les mesures de soutien dont ils ont besoin», souligne Maxime Blanchette-Joncas.

Le député de Rimouski – Neigette – Témiscouata – Les Basques et son équipe ont tenu à souligner le 100e anniversaire du jour du Souvenir tel qu’il se doit. Dimanche dernier, l’équipage du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) d’Iberville organisait une cérémonie lors de laquelle une couronne a été déposée au cénotaphe de Rimouski. Aujourd’hui, c’est du côté du Monument des Braves de Rimouski que sera soulignée la journée du 11 novembre, lors d’un événement organisé par la Légion royale canadienne de la filiale 036 Joseph Keable VCMM. Enfin, le député fera parvenir une couronne commémorative à la famille du caporal Carl Jason Dunphy pour honorer la mémoire de ce dernier.

«Je remercie chacun de ces hommes et femmes, grâce à qui nous profitons aujourd’hui d’une paix durable. Ne les oublions jamais», insiste le député Blanchette-Joncas.