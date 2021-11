L’église Saint-Ludger : version 2021

Le Conseil de fabrique de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup a présenté le 10 novembre la version 2021 de l’église Saint-Ludger, transformée récemment pour permettre la location de son espace central à des organismes pour des activités de groupes, notamment des conférences ou des assemblées.

On y a notamment remplacé les bancs d’église par 96 chaises, distancées afin de respecter les mesures sanitaires en lien avec la pandémie. On pourrait également y disposer des tables pour s’ajuster à la demande. «On ne veut pas entrer en compétition avec les établissements privés, on souhaite offrir une alternative pour des organismes communautaires», a expliqué Gaston Pelletier, président de la Fabrique. «Ça coute 50 000 $ par année pour garder l’église ouverte. Si on peut aller chercher 5 000 ou 6 000 $ en revenus pour nous aider, ce serait déjà un plus», a-t-il ajouté.

Ces nouveaux travaux ont cependant nécessité un investissement plus élevé que prévu. Le budget était estimé au début à 9 000 $. Mais après avoir enlevé les bancs et le plancher surélevé qui se trouvait en dessous, on a été obligé de mettre deux couches de contreplaqué pour égaliser la surface. Une couche de peinture a rendu le tout plus esthétique. Il reste des plinthes électriques à installer dans les colonnes (qui sont vides) pour pouvoir brancher des appareils électroniques comme des ordinateurs. Le cout final des travaux est passé à 21 000 $. Notons que l’on a vendu 15 des 60 bancs qui ont été enlevés, ceux restants sont entreposés dans l’église Saint-François-Xavier (fermée) en attendant qu’ils trouvent preneurs.

L’église Saint-Ludger a été construite en 1905, elle est donc maintenant dans sa version 2021 avec la transformation de l’allée centrale. Rappelons qu’il y a quelques années déjà, on y avait aménagé sur les deux côtés de petits locaux pour permettre les cours de catéchèse. Les activités religieuses sont d’ailleurs maintenues comme la messe du dimanche à 9 h, les funérailles, les baptêmes et les mariages. L’église devient donc également un lieu de rencontres pour la collectivité et la location de sa grande salle un nouveau mode de financement.