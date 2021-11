Retour du spectacle d’humour de la troupe de théâtre du Collège Notre-Dame

C’est le grand retour de l’humour sur la scène de la salle Reine-Antier du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Dans une mise en scène de Ghislaine Hamel des Productions Baluchon, coordonnatrice du programme de théâtre du collège, une trentaine de jeunes remonteront enfin sur les planches pour présenter leur spectacle d’humour intitulé «C’est comme ça qu’on est heureux!». Les représentations sont prévues les vendredi 19 novembre et samedi 20 novembre à 19 h 30.

Pour Angèle Morin, de 4e secondaire, et Evelyne Bérubé, de 5e secondaire, c’est un heureux dénouement. Elles expliquent : «L’an dernier, nous avons réalisé nos apprentissages et nos répétitions à distance. Cela nous a permis de garder la flamme et d’alimenter notre passion. Mais nous étions tous très déçus de ne pas pouvoir présenter le fruit de notre travail en raison de la pandémie. Nous avions hâte de nous produire de nouveau devant un public et d’entendre les rires. C’est avec de l’humour dans nos vies qu’on est heureux!»

Les jeunes membres de la troupe, âgés de 8 à 16 ans, sont fébriles à l’idée de renouer avec la scène, après une pause forcée l’an dernier. Ils proposeront aux spectateurs des sketchs d’humoristes et de groupes comme Dominic et Martin, Daniel Lemire, RBO, et Like-moi, entre autres.

Les billets de ce huitième spectacle annuel sont en vente à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des élèves des différents volets du programme de théâtre. Ils seront aussi disponibles à l’entrée de la salle chaque soir de représentation. Le droit d’entrée est fixé à 12 $ pour les adultes, 8 $ pour les enfants et 25 $ pour le forfait familial (deux adultes/deux enfants). Il est possible de réserver des billets ou d’obtenir de l’information supplémentaire en appelant au Collège Notre-Dame, au 418 862-8257.

Les directives sanitaires en vigueur s’appliqueront, ce qui signifie que le masque devra être porté en tout temps dans la salle.

À PROPOS DU THÉÂTRE AU COLLÈGE NOTRE-DAME

Le programme de théâtre du Collège Notre-Dame fait partie de la palette des cursus artistiques qui y sont offerts depuis plusieurs années. Il comporte trois volets.

L’option Théâtre-études permet aux élèves du Collège de développer et de mettre à profit leurs talents et leur passion pour le jeu théâtral. Ils peaufinent leur art à raison de six heures par semaine pour un total de 200 heures de formation chaque année. Ceux et celles qui le désirent peuvent ensuite poursuivre des études postsecondaires dans cette discipline.

Les élèves débutants participent à un volet parascolaire qui propose trois heures d’ateliers chaque semaine, en plus de la production de décors à raison d’une période hebdomadaire.

Enfin, l’Académie théâtrale du Collège regroupe des jeunes du primaire qui y font leurs classes en se préparant à assurer la relève.