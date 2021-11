Retour sur la Semaine québécoise des rencontres interculturelles au Kamouraska

Plusieurs activités ont eu lieu au Kamouraska dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui s’est déroulée du 18 au 24 octobre sous la thématique «Notre Québec en commun».

Une première activité, organisée par la municipalité de Rivière-Ouelle avec la collaboration de la MRC de Kamouraska, s’est tenue en soirée le vendredi 22 octobre à l’église de Rivière- Ouelle. Les citoyens ont assisté à une diffusion sur grand écran du film Mamu Ensemble Together. Ce projet visait à engager et créer des ponts entre les communautés pour promouvoir l’interculturalisme et la lutte contre le racisme, avec la musique comme outil de dialogue. Nathalie Levesque, responsable du projet, était sur place pour l’occasion.

Également, une activité de Pêche à l’anguille s’est tenue à Rivière-Ouelle, le dimanche 24 octobre. Organisée par la MRC de Kamouraska et Projektion 16-35, avec la participation de Simon Beaulieu de l’entreprise Trésors du fleuve, l’activité était principalement dédiée aux nouveaux arrivants de la région et a accueilli une quarantaine de participants. Elle a aussi permis d’en découvrir davantage sur un produit phare de la région, ainsi que sur une pratique traditionnelle de pêche. Ce type d’événement permet à des personnes d’un peu partout dans le monde de parler d’alimentation et de tradition autour du poisson. «Nous sommes privilégiés d’avoir conservé cette pratique au Kamouraska et de pouvoir la partager avec nos nouveaux arrivants», exprime le préfet Yvon Soucy.

PRIX CHARLES-BIDDLE

Rappelons que Pilar Macias, artiste en arts visuels du Kamouraska, était parmi les finalistes régionaux pour remporter le prix Charles Biddle, remis afin de souligner l’apport exceptionnel de personnes ayant immigré au Québec et dont l’engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique du Québec.