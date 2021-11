Opération nationale concertée Partage de la route : des milliers d’usagers sensibilisés

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route qui s’est déroulée du 22 au 28 octobre dernier.

Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la route, ont procédé à plus de 10 200 opérations et signifié plus de 15 500 constats d’infraction aux usagers n’ayant pas respecté les lois et règlements en vigueur au Code de la sécurité routière.

Rappelons que c’est sous le thème «Pour des déplacements sécuritaires, pensez à partager la route!», qui visait à rappeler aux usagers du réseau routier l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité. Il est primordial de faire preuve de patience, de vigilance et de courtoisie envers les autres usagers de la route, et ce, peu importe leur mode de transport. En effet, prendre le temps d’appliquer ces comportements peut sauver des vies.

De nombreuses publications ont également été diffusées sur les médias sociaux des différentes organisations policières et de la SAAQ.

Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de l’assurance automobile du Québec.