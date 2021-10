RONA Rivière-du-Loup donne 1 773 $ à L’Autre-Toit du KRTB

Dans le cadre de la campagne Les Héros Lowe’s Canada, le centre de rénovation RONA Rivière-du-Loup a versé une somme de 1 773 $ à l’organisme L’Autre-Toit du KRTB.

Grâce au travail acharné des associé(e)s et à la générosité des clients, plus de 1,5 millions de dollars seront distribués à plus de 250 organismes partenaires au Canada.

Dans le cadre de cette campagne, les équipes des établissements participants choisissent un organisme qu’elles soutiennent et pour lequel elles amassent des fonds tout au long du mois de septembre. En plus du montant amassé par les associé(e)s, Lowe’s Canada égale les dons de 50 %, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par établissement.

L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour femmes en difficultés et leurs enfants est ouverte 24h/24, 7 jours semaine. Ses services sont gratuits. Pour des informations ou demandes d’aide, appelez au 418-854-7160 ou S.O.S. Violence conjugale au 1-800-363-9010. N’hésitez pas à les contacter.