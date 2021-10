On se prépare à faire la fête à Saint-Arsène

Saint-Arsène donne rendez-vous à ses résidents actuels et anciens pour les Fêtes du 175e anniversaire de la Municipalité, des festivités qui seront lancées le 31 décembre prochain, par une soirée inaugurale officielle «On défonce l’année» de même que le lancement de la cuvée spéciale du 175e en collaboration avec la Distillerie Fils du Roy.

Mario Lebel, maire, a rappelé lors du dévoilement de la programmation que l’occupation du territoire remonte à 1673, soit bien avant la reconnaissance officielle de Saint-Arsène comme paroisse le 1er décembre 1846. M. Lebel a fait ressortir les principaux événements qui ont permis aux Arsènois et Arsènoises de développer un fort sentiment d’appartenance à leur milieu qui les caractérise, de même que leur résilience et leur esprit entrepreneurial.

Pour sa part, Julie Lemieux, présidente du comité organisateur, a dévoilé le logo et le thème des Fêtes. Un concours a été lancé et c’est la proposition de Yolaine Lebel qui a été retenue. C’est sous le thème «Nos souvenirs… richesse pour l’avenir!» que tous les citoyens seront invités à célébrer leur histoire.

Mme Lemieux a noté que trois temps forts marqueront les festivités : une soirée d’ouverture le 31 décembre 2021 pour défoncer l’année en compagnie du groupe Option Trad, trois journées de retrouvailles qui se dérouleront les 1er, 2 et 3 juillet 2022, avec comme grand événement une soirée avec le LBA Band le 2 juillet et finalement une soirée de clôture le 3 décembre 2022 afin de souligner tout le travail de toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans cette grande aventure.

Au cœur de l’été pour la fin de semaine des festivités des 1er, 2 et 3 juillet, on note également une tournée des artisans et maraîchers, un concours de décoration, un rallye du 175e, un concert «Chanson d’hier à aujourd’hui», un souper retrouvailles, un déjeuner des fêtes et une parade. Plus tôt dans l’année, il y aura les Fêtes des neiges du 175e les 4, 5 et 6 février, organisées par le comité des loisirs.

Les activités courantes de la municipalité, comme la Tire de tracteurs antiques les 30 et 31 juillet organisée par les pompiers et la Fête de fin d’été le 13 aout sous la responsabilité du comité des loisirs se tiendront dans l’esprit des fêtes du 175e. Toutes ces activités seront bien entendu présentées en tenant compte des mesures sanitaires en lien avec la pandémie qui seront en vigueur à ces moments précis.

Jonathan Roy, propriétaire de la Distillerie Fils du Roy et membre du comité organisateur, a expliqué que la cuvée spéciale 175e est élaborée à partir du fameux gin Thuya vieilli en barils pendant 175 jours auquel sera incorporé une eau de vie à base de jus de pommes provenant de la Fraisière Lebel. Les citoyens pourront la déguster en grande primeur lors de la soirée du 31 décembre et également se la procurer tout au long de 2022.

Les personnes qui voudront en apprendre davantage sur les Fêtes du 175e de Saint-Arsène, peuvent consulter la page Facebook de l’événement qui sera régulièrement mise à jour.

Nous reconnaissons sur la photo des membres du comité du 175e, de gauche à droite: (première rangée) Rebecca Boivin, Jonathan Roy, Karine Plourde; (deuxième rangée) Yvette Pelletier, Denis St-Pierre, Julie Lemieux, présidente, Guy Dumont, trésorier; (troisième rangée) Éric Michaud, Mario Lebel, maire, Ghislain Caron et Robin Plourde. Nicolas Dumont est absent. Photo : Marck Beaulieu.