Collecte mobile de TELUS : Près de 7700 kg de denrées pour Moisson Rimouski-Neigette

Près de 50 bénévoles et Ambassadeurs communautaires de TELUS ont sillonné les rues de Rimouski le 16 octobre dernier et ont récolté près de 7 700 kilogrammes (17 000 livres) de denrées pour Moisson Rimouski-Neigette dans le cadre de la deuxième édition de la Collecte mobile à domicile. Près de 1 000 familles rimouskoises ont offert des dons alimentaires, représentant une valeur de plus de 67 000 $.

«Nous remercions sincèrement des bénévoles de TELUS ainsi que les élèves du Programme d'éducation internationale (PEI) de l’école secondaire Saint-Jean qui se sont joints à Moisson pour cette initiative si porteuse […] Cette deuxième édition de l’activité est à nouveau une réussite et la preuve concrète que les rimouskois répondent présents lorsqu’il s’agit d’aider les personnes et familles qui vivent des difficultés financières», souligne Sophie Lajoie, directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette.

«Encore une fois cette année, je suis profondément touchée par l’élan de générosité de notre communauté samedi dernier, où des gens de cœur se sont rencontrés au bénéfice de ceux qui ont besoin d’aide […] Être bénévole dans ce genre d’activité procure un sentiment difficile à décrire, et les mots me manquent pour exprimer toute ma reconnaissance et gratitude. Je suis heureuse de pouvoir dire que des centaines de foyers de Rimouski pourront compter sur Moisson Rimouski-Neigette pour avoir de la nourriture saine sur leur table grâce à cette collecte mobile. Merci à tous les membres de l’équipe TELUS et aux Rimouskois qui ont mis en actions, de façon concrète, la promesse de notre marque, soit qu’ensemble, nous créons un futur meilleur», explique Marie-Christine D’Amours, représentante de l’entreprise TELUS.

Moisson Rimouski-Neigette, TELUS et les Ambassadeurs communautaires de TELUS ont la préoccupation d’offrir un environnement sécuritaire à leurs bénévoles et de respecter les normes d’hygiène et de distanciation sociale de la santé publique et du Comité consultatif des questions médicales de TELUS qui est composé d’experts chevronnés en santé. Les autorités municipales et de sécurité ont également approuvé la tenue de l’activité.