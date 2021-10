Le Centre d’art de Kamouraska présente son exposition l’An In

Du 15 au 17 octobre aura lieu l'exposition artistique l'An In, au Centre d'Art de Kamouraska. Art visuel, vidéo, poésie, son, installations et le désir de rencontres occuperont le premier plancher.

Au menu, les œuvres d’artistes tels qu’Annie-Claude Simard, Denis Lahaie, Blanche Jannard-Gagné, Élise Denis, Joël Nadeau, Vincent Perron et Vincent Fillion.

L’An In, est une idée de «bord de table» lancée entre amies et amis à tâtons, la rencontre de deux bulles, ou sept, et la confiance que le mélange sera porteur. Il s’agit de l’envie de dévoiler ce qui se trame en intérieur, les intérieurs de chacun, via une célébration d’art collective et éclectique. L’An In est également l’intention de créer un espace, temporaire et imprécis, qui évoluera dans les aléas des collaborations futures.

Un vernissage sera présenté le 15, dès 17 h 30, puis l’exposition se poursuivra le 16 et le 17, de 10 h à 18 h. Le tout est gratuit, mais il est possible de contribuer volontairement, à la porte.