Les jeunes de Saint-Épiphane ont reçu leur pavillon

«Je capote», a exprimé vigoureusement Katia Noël, directrice de la Maison des jeunes de Saint-Épiphane, lorsque l’entreprise Multy-créations de Saint-Antonin installait le 29 septembre dernier le nouveau pavillon. Les jeunes qui fréquentent l’organisme ont certainement eu une réaction similaire à leur sortie de l’école.

Rappelons que la Maison des jeunes de Saint-Épiphane a participé à un appel de projets dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse du Secrétariat à la jeunesse. Quelque 21 projets ont été acceptés au Québec dont celui de la Maison des jeunes de Saint-Épiphane, ce qui lui a valu l’octroi d’une somme de 60 000 $ pour la construction d’une terrasse et d’un pavillon.

«Le gazebo sera utilisé trois saisons par les jeunes, notamment pour des causeries, de la relaxation et des échanges», a expliqué Mme Noël. On y a mis de l’isolation et du chauffage, ce qui pourrait permettre éventuellement une utilisation à l’année. On note aussi une terrasse qui pourra être convertie en piste de danse à certaines occasions. «Il s’agit d’un projet de près de 70 000 $ en ajoutant l’ameublement et les équipements», a précisé Katia Noël.

La lettre d’acceptation du projet était signée de la main même du premier ministre du Québec, François Legault. «L’été dernier (2020) en raison de la pandémie, les jeunes sont restés sur notre patio actuel, ils n’avaient pas le droit à l’intérieur. On a donc pensé qu’il serait intéressant d’agrandir notre patio et de construire un gazebo pour créer d’autres zones pour les jeunes», avait expliqué Mme Noël en juin à Info Dimanche. C'est alors que le conseil d'administration, composé de jeunes et de parents du milieu, a décidé après discussion de créer ce concept unique.

L’ajout comprend une terrasse de 16 par 16 pieds et un pavillon fermé de dimensions similaires. On y a installé des portes-patios, l’une donnant sur la terrasse et l’autre sur le terrain de soccer situé à proximité. Un foyer électrique et des meubles permettront de créer une belle ambiance à l’intérieur du pavillon. «Les jeunes ont aussi droit d’avoir de beaux espaces pour se retrouver», a souligné la directrice. Plus de 50 adolescents de 11 à 17 ans sont inscrits à la Maison des jeunes de Saint-Épiphane. Plusieurs d’entre eux participent activement aux activités.

Pour que le projet soit accepté, on devait amasser 20 % de l’argent nécessaire. La Maison des jeunes de Saint-Épiphane a reçu plein de partenaires, dont la Municipalité pour le terrain, le Comité des loisirs, la Caisse Desjardins Viger et Villeray et le Dépanneur 4 Coins.