5 000 $ en bourse pour faire de la recherche avec le GREB

Samy Amghar, Emmanuelle Noël et Antoine Jean, étudiants en Sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup, ont obtenu chacun une bourse de 5 000 $ afin d’effectuer un stage de recherche avec le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie, le GREB.

La bourse, soutenue par l’organisme Mitacs et le Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies (FRQNT), permettra aux étudiants de participer aux travaux de recherche pour l’isolement et la caractérisation de souches bactériennes québécoises d’intérêt biotechnologique à partir de différents sites d’échantillonnage.

À travers leurs projets de recherche, les étudiants auront l’occasion de se familiariser avec différentes techniques de microbiologie, de biochimie et d’enzymologie. Les bourses obtenues représentent une excellente opportunité pour les étudiants en leur offrant non seulement la chance d’appliquer les notions théoriques vues en classe, mais aussi de côtoyer des enseignants-chercheurs et une équipe technique multidisciplinaire.

Les travaux de Samy, Emmanuelle et Antoine se feront sous la supervision des enseignants-chercheurs Habib Horchani et Salma Taktek avec la collaboration de la professionnelle de recherche Manon Croft, ainsi que des techniciens de laboratoire Manon Paré et François Bélanger.

LE GREB

Mis sur pied en 2018, le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie du Cégep de Rivière-du-Loup offre un accompagnement personnalisé aux entreprises, institutions et instances gouvernementales. Le Cégep de Rivière-du-Loup effectue également de la recherche environnementale en biométhanisation depuis 2012. Toute l’information sur le GREB au www.cegeprdl.ca/greb.