Entrave ces prochains jours sur la rue Lafontaine

Une courte portion de la rue Lafontaine sera fermée à la circulation à compter de ce mardi 5 octobre, des rues Frontenac à Dollard. Une forme ou l’autre d’accès sera maintenu pour l’ensemble des commerces compris dans l’entrave.

La fermeture permettra de réparer une conduite enfouie dans le secteur du 433, rue Lafontaine (autrefois Chez Antoine). Les opérations s’amorceront tôt le mardi 5 octobre et nécessiteront au moins deux jours. Pendant ce temps, la circulation sera redirigée via un bref détour empruntant les rues Frontenac, Saint-André et Dollard.

L’accès à l’école de conduite, l’étude de notaires, la firme de graphisme et le bloc-appartements situés en amont de la tranchée sera maintenu via l’intersection avec la rue Frontenac, avec présence d’un signaleur. Pour leur part, les bâtiments à l’angle des rues Lafontaine et Dollard, dont la station-service, demeureront accessibles par leur entrée donnant sur la rue Dollard.

La Ville remercie les citoyens de leur habituelle collaboration et sollicite leur vigilance aux abords des chantiers.