Problèmes avec le système téléphonique des installations du CISSS à Rivière-du-Loup

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler à la population qu’il éprouve depuis dimanche des problèmes avec le système téléphonique du CLSC de Rivière-du-Loup. Les personnes qui communiqueront dès lundi avec cette installation peuvent se heurter à des lignes occupées.

Il peut donc être plus difficile de contacter des employés et des services du CLSC de même que de prendre un rendez-vous. Dans ce contexte, il est demandé d’effectuer uniquement les communications téléphoniques nécessaires.

Les fournisseurs de services téléphoniques du CISSS du Bas-Saint-Laurent travaillent à corriger la situation le plus rapidement possible. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à s’excuser des inconvénients et avisera la population dès que la situation sera revenue à la normale.