Don de 7000$ du Club Rotary pour le Carrefour d’Initiatives Populaires

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup tient à remercier le Club Rotary pour son don de 7 000$ remis à l’organisme. Ce montant permettra à l’organisme de maintenir ses services alimentaires qui soutiennent annuellement un grand nombre de citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup.

Depuis juillet 2021, l’intervention du Carrefour d’Initiatives Populaires se traduit par les services suivants :

• La récupération de 17,7 tonnes de nourriture en supermarchés

• Le comptoir de récupération alimentaire (1 717 transactions);

• Les dépannages alimentaires d’urgence (109 dépannages);

• La préparation de 500 portions de repas par des bénévoles

• La mise en place des frigos partagés (3 à Rivière-du-Loup, 1 à St-Épiphane, 1 à St-Hubert)

• La récolte et transformations de surplus de fruits et légumes (maraîchers et particuliers)

• La relance des cuisines collectives et d’ateliers de cuisine de base avec l’école secondaire de Rivière-du-Loup, la sensibilisation face au gaspillage alimentaire, etc.

Ces résultats sont rendus possibles grâce à la collaboration du milieu sans laquelle l’organisme ne pourrait en faire autant. Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup remercie le Club Rotary de nourrir l’espoir collectivement.