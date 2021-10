Bris d'aqueduc à L'Isle-Verte

Un important bris d'aqueduc est survenu au cours de la nuit à L'Isle-Verte. La Municipalité tente présentement de rétablir l"alimentation en eau le plus rapidement possible. Les citoyens doivent éviter de consommer l'eau s'ils en ont, et ce, jusqu'à ce qu'un avis contraire soit émis.

Cette situation a également entrainé la fermeture de l'école primaire Moisson-d'Arts de L'Isle-Verte pour la journée. Le service de garde est aussi fermé. À noter que les circuits d'autobus seront actifs pour amener les élèves vers l'école secondaire de Rivière-du-Loup.

Plus de détails suivront.