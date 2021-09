Ginette Caron veut un deuxième mandat à la mairie de L’Isle-Verte

La mairesse de L’Isle-Verte, Ginette Caron, sollicitera l’appui de ses concitoyens pour l’obtention d’un deuxième mandat le 7 novembre prochain. «J’ai beaucoup de dossiers que je veux terminer», a-t-elle mentionné.

Avant d’officialiser sa candidature, la femme d’affaires voulait d’abord s’assurer qu’elle aurait la disponibilité pour bien faire les choses à la barre du conseil municipal. «De plus je trouve ça très motivant de travailler avec une équipe de jeunes», a ajouté Mme Caron.

Parmi les dossiers qui retiennent son attention, il y a bien sûr l’aménagement de la route 132. «Il reste à faire les appels d’offres, je veux être certaine que ça va bien se passer», a noté la mairesse sortante de charge. Elle a ajouté qu’il y avait beaucoup de travail à faire au niveau des routes de la municipalité.

Le projet de transformation de l’église est aussi un point important à ses yeux. «Lui donner une nouvelle vocation et la réaménager, ça prend de l’argent. On ira selon ce que la population souhaite», a expliqué Ginette Caron. Le développement d’un mini-parc industriel fait aussi partie de ses priorités comme de rendre plus attractive la communauté sur le plan touristique.

Notons finalement que les citoyens de L’Isle-Verte seront appelés aux urnes le 7 novembre prochain puisque la conseillère municipale Sophie Sirois a également manifesté son intérêt pour le poste de maire.