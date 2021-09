Prolongation du contrat de Clarke jusqu’à la fin de la saison 2025

La Société des traversiers du Québec (STQ) a confirmé le 29 septembre la prolongation du contrat d’exploitation de la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon avec l’entreprise Clarke inc. qui assurera le service jusqu'à la fin de la saison 2025 au quai de Rivière-du-Loup. Cette annonce ne confirme toutefois pas le maintien définitif de la traverse à Rivière-du-Loup

Le navire NM Trans-St-Laurent effectuera un arrêt réglementaire en cale sèche en janvier 2022 afin de procéder à différents travaux planifiés pour s'assurer qu’il soit apte et sécuritaire pour la navigation. «On veut vraiment s’assurer d’offrir un service à la population d’ici à ce que les décisions du gouvernement soient prises concernant le lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Le service demeurera au quai de Rivière-du-loup jusqu’en 2025. C’est un copier-coller de la situation actuelle», explique le conseiller en communications de la STQ, Bruno Verreault.

La prolongation du contrat d’exploitation avec l’entreprise Clarke inc. n’est aucunement reliée à l’étude d’opportunité en cours de réalisation, selon la STQ. Elle permet d’assurer une stabilité du service jusqu’en 2025 à Rivière-du-Loup jusqu’à ce que des décisions concernant l'avenir de la traverse soient prises. «On veut avoir le temps de finaliser tout ça. Un changement de navire nécessite une modernisation des infrastructures», précise Bruno Verreault.

La compagnie Clarke inc, qui est le propriétaire du navire NM Trans-St-Laurent et gestionnaire du service depuis plus de 50 ans, et la STQ continueront leur collaboration dans le cadre la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon, confirme le responsable des communications de la Traverse, Marc Larouche.

L’entente permettra à la STQ de finaliser les préparatifs visant à amener le NM Saarema 1 à assurer une desserte entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, peu importe où il accostera, soit à Rivière-du-Loup ou à Cacouna. Le NM Saaremaa 1 est appelé à prendre la relève du NM Trans St-Laurent.

La STQ mène actuellement une étude sur l’avenir de la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon afin de déterminer le site qui répondra le mieux aux besoins locaux, régionaux et provinciaux tout en assurant la pérennité de la traverse.

Collaboration : François Drouin