Ginette Bégin convoite un poste de conseillère à Témiscouata-sur-le-Lac 

Il y aura lutte dans le district 6 de Témiscouata-sur-le-Lac lors des prochaines élections municipales. La femme d’affaires Ginette Bégin a déposé sa candidature au poste conseillère municipale. Elle fera face à une autre entrepreneure bien connue de la région, Marie-Lyne Michaud.

Mme Bégin, co-propriétaire de la Fromagerie Le Détour, a fait part de ses ambitions politiques sur les réseaux sociaux, lundi soir. Son nom apparaît aussi désormais sur le site d’Élections Québec.

Dans les dernières années, la candidate n’a jamais hésité à critiquer le conseil municipal du maire Gaétan Ouellet, soulignant notamment que la détérioration du climat social dans la ville était uniquement imputable au travail des élus en place.

Ginette Bégin, qui a aussi été leader du comité du «Non» lors du dernier référendum sur la construction d’un aréna dans le quartier Cabano et d’un centre récréatif dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, souhaite maintenant passer des mots à l’action et joindre la joute politique.

Dans une publication personnelle, partagée sur Facebook, Mme Bégin rappelle que son retour dans la région en 1999 «a été marqué par [ses] intérêts pour l’entrepreneuriat et le développement économique». Elle ajoute qu’elle est fière de diriger une entreprise qui a contribué «à faire rayonner le Témiscouata au niveau régional, provincial et international».

«Mon intérêt pour la gestion municipale est plutôt récent. Je suis toutefois convaincue que mon dynamisme et mes expériences pourront être mis à contribution pour rendre Témiscouata-sur-le-Lac plus attractive; une ville où le citoyen est heureux d’habiter et où le voyageur se plaît à revenir», a également écrit celle qui enseigne en mathématiques à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

À Témiscouata-sur-le-Lac, des luttes auront lieu dans quatre des six districts. L’adversaire de Mme Bégin dans le district 6, Marie-Lyne Michaud, fait partie de l’équipe de Denis Blais, candidat à la mairie pour Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac.

Davantage de détails suivront…