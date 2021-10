Opération de collecte de contenants consignés pour la Fondation du Collège Notre-Dame

Pour une deuxième année, la Fondation du Collège Notre-Dame tiendra une opération de collecte de contenants consignés samedi le 16 octobre, de 9 h à 16 h, sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup.

«Ce sera une belle occasion de vider les placards, le sous-sol, la remise ou le garage des contenants consignés accumulés durant l’été, qu’on oublie parfois de rapporter ou qu’on espère avoir le temps d’aller porter un jour ou l’autre. Cette année encore, la Fondation du Collège s’en chargera pour aider les gens à faire de la place avant la période des Fêtes qui arrivera rapidement», a exprimé avec humour Geneviève Joncas, coordonnatrice de la Fondation.

Pour sa part, Francis Massé, de Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rivière-du-Loup et membre du conseil d’administration de la Fondation, précise que plusieurs options s’offriront aux Louperivois.

«Nous invitons d’abord les citoyens intéressés à contacter le Collège pour laisser leur adresse avant le vendredi 15 octobre à 12 h. Nous passerons chez eux le samedi durant les heures prévues. Ils n’auront qu’à déposer leurs sacs de contenants sur leur perron. Nous les prendrons directement sans contact. Les gens pourront aussi, s’ils le préfèrent, apporter leurs canettes et contenants de plastique consignés directement au Collège, toujours le 16 octobre entre 9 h et 16 h, ou le lendemain en cas de pluie. Enfin, il est possible que nous sollicitions directement des gens à leur domicile dans les différents quartiers de Rivière-du-Loup, selon l’intérêt et les circonstances, et les dons monétaires seront aussi bienvenus. L’opération sera réalisée dans le plus strict respect des consignes sanitaires», a expliqué M. Massé.

Cette collecte de contenants consignés de la Fondation du Collège Notre-Dame reçoit l’appui de Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rivière-du-Loup, qui commanditera les camions et fournira les chauffeurs bénévoles. Cette équipe sera appuyée par des élèves de différents programmes du Collège qui seront dûment identifiés. Tous les profits de l’activité seront remis à la Fondation du Collège Notre-Dame.

Si la météo est inclémente, la collecte sera reportée au lendemain, aux mêmes heures. Des équipes de bénévoles sillonneront alors la ville afin de soulager les citoyens de leurs canettes et bouteilles de plastique consignées. Les bouteilles en verre ne seront pas acceptées.