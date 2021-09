33 466 $ pour le Grand McDon au KRTB

Cette année encore, l’équipe de Pierre Dubillard, propriétaire des restaurants McDonald du KRTB, s’est surpassée dans le cadre du Grand McDon qui s’est déroulé le mercredi 22 septembre à Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Pas moins de 33 466 $ ont été amassés.

Cette somme sera remise à des organismes locaux ainsi qu’au Manoir Ronald McDonald de Québec. Les organismes locaux qui recevront 75 % des dons recueillis sont : Les Loups-Marins, le CPA Les Arabesques, le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, l'Association Pocatoise des Personnes Handicapées, la Fondation de la Polyvalente de La Pocatière, l'Association des Personnes Handicapées du Kamouraska, Re-Source Famille Témiscouata, le Centre d'équithérapie La Remontée, Apprendre Autrement et Soupe au Bouton.

Pierre Dubillard a tenu à remercier le travail acharné de toute son équipe, des gérants Marie-Josée Baril et Soukaina Samdani à de Rivière-du-Loup, à Nathalie Richard, gérante de La Pocatière, Alain Gingras, gérant de Témiscouata-sur-le-Lac et à Sophie Pelletier, gérante de Saint-Jean-Port-Joli, sans les directeurs Doris Sirois, directrice du personnel et Stéphane Sylvain, directeur des opérations et de l'adjoint administratif Dave Fournier. «Avec leur aide et leur dévouement nous ont permis de venir en aide aux familles, aux enfants et aux organismes.»

«Nous avons donc toutes les raisons de nous réjouir pour de nombreux enfants! Nous espérons que vous êtes aussi enchantés que nous le sommes d'avoir contribué à ce succès. Au plaisir de vous revoir bientôt! 33 466 fois merci !», a lancé M. Dubillard par voie de communiqué.