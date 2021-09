Biscuits Sourire : 13 750 $ remis aux maisons de la famille du Témiscouata

Les Tim Hortons de Témiscouata-sur-le-Lac et Dégelis remettent 13 750 dollars aux maisons de la famille du Témiscouata, soit la totalité des recettes des ventes de Biscuits Sourire ainsi que des dons recueillis à cette occasion.

La campagne des Biscuits Sourire a eu lieu du 13 au 18 septembre dernier. Grâce à la grande générosité de la population et des entreprises, ce sont 12 046 Biscuits Sourire qui ont été vendus et un montant de 1704 $ amassés en dons. Le résultat de cette campagne est distribué à parts égales aux trois organismes familles du Témiscouata : Re-Source Familles, la Maison de la famille du Témiscouata et Acti-Familles.

Le succès de cette campagne repose sur la participation de la population et des entreprises d’ici, mais aussi sur l’effort colossal fait par les employés des Tim Hortons, des maisons de la famille ainsi que des bénévoles qui donnent de leur temps pour la cause. Les fonds amassés serviront à mettre en œuvre la mission des organismes communautaires familles qui est de soutenir les familles et de favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale en offrant divers services et activités sur l’ensemble du territoire du Témiscouata.

«Nous tenons à féliciter les employés des Tim Hortons qui, malgré le manque de personnel et le grand achalandage, ont livré la marchandise avec un grand sourire! », souligne Emilie Voisine, directrice générale de Re-Source Familles. «Nous avions établi un objectif de 11 000 biscuits cette année. Nous sommes plus que fiers de l’avoir dépassé! En deux ans, nous sommes passés de 7067 biscuits vendus à plus de 12 000.»

«Avec le manque criant de personnel et un objectif de 11 000 biscuits, je dois dire qu’on redoutait cette semaine du Biscuit Sourire. On a travaillé plus fort plus longtemps, mais on savait que c’était pour une bonne cause et avec la participation des bénévoles, la générosité de la population et des entreprises, tout ça nous a fourni l’énergie pour passer à travers la semaine et même dépasser notre objectif», mentionne Hugo Belzile, directeur général des Tim Hortons du Témiscouata.