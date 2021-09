Serge Pelletier, candidat à la préfecture de la MRC de Témiscouata

Serge Pelletier de Rivière-Bleue sera sur les rangs pour le poste de préfet de la MRC de Témiscouata. Il aura comme adversaire Gaétan Ouellet, actuel maire de Témiscouata-sur-le-Lac, qui a manifesté ses intentions depuis plusieurs semaines déjà.

«Cette décision a été mûrement réfléchie et se veut une réponse positive et constructive aux défis de développement économique, social et communautaire qui nous attendent dans les prochaines années au Témiscouata et dans l’ensemble de nos dix-neuf communautés locales», a laissé savoir M. Pelletier.

Rappelons que la préfet Guylaine Sirois a indiqué qu’elle ne se représente pas pour un troisième mandat, souhaitant marquer un temps d'arrêt afin de passer du temps en famille et pour explorer de nouvelles façons de s’impliquer dans le développement de son milieu.

Normand Morin, actuel maire de Dégelis, a également songé à se présenter mais il a plutôt choisi de déposer à nouveau sa candidature pour le poste de maire de sa communauté.

Concernant Serge Pelletier, il se dit «fier témiscouatain». Il a notamment expliqué sa décision comme suit : «j’ai le goût de poursuivre le travail accompli par mes prédécesseurs et de miser sur un leadership rassembleur et d’influence qui saura mobiliser le conseil des maires, les municipalités et les partenaires à travailler ensemble dans le respect et la confiance mutuelle pour le mieux-être de toute notre collectivité.»

M. Pelletier a mis à l’avant-plan ses expériences professionnelles comme enseignant, à la direction d’établissement et la direction générale de commissions scolaires, son implication en politique municipale et régionale ainsi que ses implications sociales au niveau local et régional. «Ce sont des indicateurs de mon engagement et de l’expertise acquise tout au long de ces années, que je veux mettre à votre disposition pour le développement de notre territoire», a-t-il conclu.